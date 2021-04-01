Akrep canlı izle! Akrep STAR canlı izle! Akrep son bölümde neler oldu? Akrep full HD canlı izle! Akrep 57. bölüm canlı izle!

Ekranları sevilen dizisi Akrep bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Akrep dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz Akrep canlı izle! Akrep STAR canlı izle! Akrep son bölümde neler oldu? Akrep full HD canlı izle şeklinde aratıyor. Akrep canlı izleme linki haberimizde.

Diziseverlerin merakla beklediği Akrep bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Akrep dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Akrep canlı izle, Akrep STAR canlı izle! Akrep son bölümde neler oldu? Akrep full HD canlı izle, diye aratıyor. Peki, Akrep canlı izleme linki nedir? İşte detaylar…

AKREP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferda delil yetersizliği sebebiyle serbest kalır. Ayşem'le birlikte eve döndüklerinde Ahmet'le karşılaşırlar. Gittikçe sabrı tükenen Ahmet, Ferda'ya kızının yerini söylemesi için 24 saat mühlet verir. Fikret'in ölümüyle ilgili Ferda'dan şüphelenen Perihan, Ferda'nın serbest kalmasının ardından karşısına çıkar ve ona şok edici bir teklifte bulunur.

Merve'yi geri kazanmaya kararlı olan Ferda, Duru'yla buluşup Merve'yi köşkten göndermesi için işbirliği teklif eder. Merve'nin en hassas olduğu konuyla ilgili planını Duru'ya sunar ve onu ikna etmeye çalışır.

Aras, İpek'i görmek için köşke gider. Duru ve Hakan arasındaki tartışmaya tanık olan Aras, Hakan'la tartışır. Şahin, Aras'ın eve gelmesine tepki gösterip üzerine yürüyünce Aras da ona karşılık verir ve ikisi arasında büyük bir kavga çıkar. Ağabeyi ve Şahin arasında kalan İpek ise zor anlar yaşar. Perihan ise Aras'ı karşısına alıp hem ona hem Ferda'ya hayatı cehenneme çevireceğini söyleyerek tehdit eder.

AKREP CANLI İZLE (20.00)



AKREP YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!



AKREP SON BÖLÜM İZLE!

