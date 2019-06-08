Akrabası tarafından tabancayla vurularak öldürüldü (2)

Akrabası tarafından tabancayla vurularak öldürüldü (2)

TUTUKLANDIİzmir'in Aliağa ilçesinde, husumetli olduğu akrabası Yiğit Kahraman'ı tabancayla göğsünden vurarak öldüren Hasan U., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Akrabası tarafından tabancayla vurularak öldürüldü (2)

TUTUKLANDI
İzmir'in Aliağa ilçesinde, husumetli olduğu akrabası Yiğit Kahraman'ı tabancayla göğsünden  vurarak öldüren Hasan U., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et