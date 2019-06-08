Akrabası tarafından tabancayla vurularak öldürüldü (2)
TUTUKLANDIİzmir'in Aliağa ilçesinde, husumetli olduğu akrabası Yiğit Kahraman'ı tabancayla göğsünden vurarak öldüren Hasan U., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
TUTUKLANDI
İzmir'in Aliağa ilçesinde, husumetli olduğu akrabası Yiğit Kahraman'ı tabancayla göğsünden vurarak öldüren Hasan U., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: DHA
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