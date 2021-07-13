Akpınar ilçesindeki bazı köylerin yolları tamamlandı
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Akpınar ilçesindeki bazı köylerin yolları tamamlandı

Akpınar ilçesindeki bazı köylerin yolları tamamlandı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde bazı köylerde yol yapım çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde bazı köylerde yol yapım çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Kırşehir İl Özel İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, alt yapı ve dolgu işleri tamamlanan Hacıselimli ve Karaova köylerini birbirine bağlayan 7 kilometrelik yola ikinci kat sathi, Çalıburnu köyü Taşkovan Mahallesi 1 kilometrelik yolun birinci kat sathi kaplama asfaltı atıldı.

Akpınar Kaymakamı Fatih Özcan, İl Genel Meclisi Başkanı Şaban Çelik, Özel İdare Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, 2021 yılı asfalt ve yol yapım çalışmaları kapsamında yer alan Akpınar Hacıselimli- Karaova köyleri arası ve Çalıburnu köyü yol yapım çalışmasını inceledi.

Çelik, köylerin her alanda en iyi hizmeti alması için gayret gösterdiklerini belirterek, yol yapım çalışmalarında gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı ekiplere teşekkür etti.

Akpınar ilçesindeki bazı köylerin yolları tamamlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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