Akıntıya kapılan kuzenlerin cesedine ulaşıldı
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Akıntıya kapılan kuzenlerin cesedine ulaşıldı

Akıntıya kapılan kuzenlerin cesedine ulaşıldı Şanlıurfa'da serinlemek için girdikleri kanalda akıntıya kapılarak kaybolan 2 kuzenin cesedine ulaşıldı.

22.07.2020 20:28 | Son Güncelleme: 22.07.2020 20:50

Akıntıya kapılan kuzenlerin cesedine ulaşıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da serinlemek için girdikleri kanalda akıntıya kapılarak kaybolan 2 kuzenin cesedine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, serinlemek için dün Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Dolutepe kırsal Mahallesi yakınlarından geçen sulama kanalına giren kuzenler İbrahim Yılmaz ve Ahmet Sait Yılmaz akıntıya kapılarak kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polisler, kuzenleri bulmak için kanalda arama çalışmaları başlattı. Afad ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar bu gün akşam saatlerine kadar devam etti. Çalışmalarda kuzenlerin cesedi, suya girdikleri bölgeden yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulundu. Sudan çıkartılan cesetler, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Akıntıya kapılan kuzenlerin cesedine ulaşıldı

Kaynak: İHA

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