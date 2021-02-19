Akıncı Taner kimdir? Gerçek adı ne? Akıncı dizisi kameraman Taner karakterini kim canlandırıyor? Savaş Alp Başar kimdir, nereli, kaç yaşında?
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Akıncı Taner kimdir? Gerçek adı ne? Akıncı dizisi kameraman Taner karakterini kim canlandırıyor? Savaş Alp Başar kimdir, nereli, kaç yaşında?

19.02.2021 23:43 | Son Güncelleme: 19.02.2021 23:47
Akıncı Taner kimdir? Gerçek adı ne? Akıncı dizisi kameraman Taner karakterini kim canlandırıyor? Savaş Alp Başar kimdir, nereli, kaç yaşında?

Akıncı dizisi Taner karakterini kim canlandırıyor merak edildi. Peki, Akıncı Taner kimdir, gerçek adı ne? Savaş Alp Başar kimdir, nereli, kaç yaşında?

Akıncı kameraman Taner gerçek adı ne? Akıncı kameraman Taner nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

AKINCI TANER KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Dizideki kameraman Taner karakterini "Savaş Alp Başar" canlandırmaktadır.

SAVAŞ ALP BAŞAR KİMDİR?

Savaş Alp Başar (d. 1996, Ankara), Türk oyuncudur. Ünlü oyuncu Savaş Başar'ın torunudur. 2013 yapımı Köksüz adlı filmdeki cesur sahnelerle 2013 yılında düzenlenen 20. Adana Altın Koza Film Şenliği'nde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü 'ni almıştır.

Manken oyuncu Gizem Karaca'nın başrolde yer aldığı Benim Hala bir Umudum Var adlı dizisinde Rüzgar Demirer karakterini canlandırmıştır.

Akıncı Taner kimdir? Gerçek adı ne? Akıncı dizisi kameraman Taner karakterini kim canlandırıyor? Savaş Alp Başar kimdir, nereli, kaç yaşında?
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