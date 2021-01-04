Akıncı ne zaman, saat kaçta? Akıncı 1. bölümde ne oldu? Akıncı 2. yeni bölüm fragmanı izle? Akıncı kim?

ATV'nin yeni dizisi Akıncı dizi severlerin beğenisini topladı. Peki Akıncı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor? Akıncı 1. bölümde neler oldu? Akıncı 2. bölümde ne olacak? Akıncı kim? Akıncı dizisi konusu nedir? Akıncı oyuncuları kimler? Tüm detaylar haberimizde.

Akıncı dizisi konusu nedir çok merak ediliyor. Akıncı oyuncuları kimler? Akıncı 2. bölüm fragmanız izle! Akıncı 1. bölümde neler oldu?

AKINCI NEDİR?

Akıncı, NTC Medya imzalı, yönetmeliğini Veli Çelik'in yaptığı, senaryosunu Hakan Kandal'ın kaleme aldığı aksiyon türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Başrollerinde Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler ve Tolga Tekin yer almaktadır.

AKINCI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Akıncı cuma günleri saat 20:00 'da ATV ekranlarında yayınlanıyor. Akıncı 2. bölümüyle 8 Ocak Cuma günü saat 20:00 'da başlayacak.

AKINCI 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

AKINCI 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kim bu Akıncı?

Suç dünyasına karşı amansız bir mücadele yürüten Akıncı, terör örgütlerine İstanbul'da yapılacak silah teslimatını haber aldığında bu duruma müdahale etmek ister. Orhan, topladığı istihbaratla ona bu 'bıçak sırtı' operasyonda yardımcı olur. Üç yıldır Akıncı ile ilgili yaptığı haberlerle tanınan ve onun gerçek kimliğine ulaşmaya çalışan gazeteci Nergis Emiroğlu da hem haberin hem de Akıncı'nın peşindedir. Akıncı bir yandan silah teslimatını durdurmaya çalışırken bir yandan da ülkede birçok yasadışı faaliyetin arkasında olan örgütün Türkiye'deki bağlantılarının kim olduğunu bulmaya çalışmaktadır. Akıncı'yı yakalamak ve adalete teslim etmek isteyen Terörle Mücadele Şube Müdürü Kemal Günay'ın başında şimdi başka bir bela vardır: Ele avuca sığmayan, başına buyruk çalışmayı seven Komiser Cüneyt bizzat Akıncı dosyasında görev almak üzere İstanbul'a çağrılmıştır.

AKINCI 1. BÖLÜM İZLE...

AKINCI KONUSU NE?

Köklerini Osmanlı tarihinden alan modern bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatan Akıncı dizisinin detayları belli oldu. Modern bir halk kahramanı hikayesi olan Akıncı yakında ATV'de yayınlanacak.

AKINCI OYUNCULARI KİMLER?

Şükrü Özyıldız - Akıncı

Büşra Develi - Nergis

Yıldıray Şahinler - Cevdet

Tolga Tekin - Orhan

Erkan Bektaş- Kemal

Didem İnselel - Aylin

Sermet Yeşil - Köksal

Müge Boz - Beste

Berrin Arısoy - Meryem

Berrak Hacer Kuş - Hacer

Ayça Erturan - Filiz

Yılmaz Bayraktar - Cüneyt

Atakan Hoşgören - Murat

Serhan Onat - Yağız

Ercü Turan

Deren Talu

Kubilay Yılmaz

Zeynep Melisa Alpergün

Eren İnan