Akıncı dizisinde kim öldü? Akıncı dizisinden kim çıktı?

Akıncı kim öldü? sorusu dizinin takipçileri tarafından merak edilen sorular arasında yer alıyor. Akıncı dizisinden ayrılan birkaç karakter var. Bunların kimler olduğu araştırılıyor. Yeni bölümüyle yarın akşam ekranlara gelecek olan Akıncı hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

Akıncı dizisi ekranlara geldiği günden itibaren geniş takipçi kitlesi tarafından izlenen diziler arasında yer aldı. Diziden çıkan karakterler de merak konusu olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Akıncı kim öldü? Akıncı dizisinden kim çıktı? sorularının yanıtları araştırıldı.

AKINCI DİZİSİNDE KİM ÖLDÜ?

Akıncı dizisinde birkaç ayrılık yaşandı. Bunlardan biri Akıncı'nın kız kardeşi olan Beyza. 14. bölümün son sahnesinde vurulan Beyza ölüyor. 14. bölümde ayrılan diğer karakterler ise Aylin, Didem ve Yağız oldu.

AKINCI BEYZA ÖLDÜ MÜ?

Akıncı'nın 14. bölüm fragmanında Beyza'nın vurulduğu görülüyor. Buna göre Akıncı Beyza diziden ayrılacak. Ayrıca dizinin son bölümünde birçok karakter öldürüldü ve diziden ayrıldı.

AKINCI BEYZA KİMDİR?

Beyza karakterini canlandıran oyuncu Selin Çuhadaroğlu'dur.

SELİN ÇUHADAROĞLU KİMDİR?

Selin Çuhadaroğlu, Akıncı dizisinde Akıncı Fatih'in kardeşi Beyza'yı canlandırıyordu. Selin Çuhadaroğlu yurt içinde ve yurt dışında bir çok tiyatro oyunculuk eğitimi almıştır. 3 Ekim 1998 doğumlu olan genç oyuncu rol aldığı yapımlar aşağıdaki gibidir:

- Akıncı (Beyza - Fatih'in kızkardeşi, TV Dizisi 2021)

- See You in September (2020)

- Suburban Dad (2018)

- Let's Kick It (2017)

- In a Dream (2017)

- Cedar Sequoia International (2015-2017)

- Further Instructions (2015)