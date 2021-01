Akıncı dizisine damga vuran dans!

Güçlü oyuncu kadrosuyla atv ekranlarında her cuma seyirci ile buluşan Akıncı dizisinde Büşra Develi'nin canlandırdığı Nergis karakteri ile Yıldıray Şahinler'in hayat verdiği Cevdet karakteri kısa sürede izleyicinin heyecanla takip ettiği baba-kız oldu. Babası Cevdet sahip olduğu tüm gücü reddederek ayakta kalmaya çalışan gazeteci Nergis'in dramatik hikayesinde bu hafta özel bir an yaşanacak.

Bu Sahne İçin Ders Aldılar

15 Ocak Cuma günü (bugün) yayınlanacak olan bölümde, kardeşi Yağız'ın doğum günü partisinde Nergis, babası Cevdet ile tango yapacak. Baba-kızın konuşmadan da çok şey anlattığı bu dans sahnesi aralarındaki gerginliği de ekrana yansıtacak. Büşra Develi ve Yıldıray Şahinler dans sahneleri için özel tango dersi aldı. Sahne öncesinde oldukça sıkı çalışan ikili kısa sürede figürleri öğrenerek başarılı bir çekim gerçekleştirdi.

Kaynak: Snob Magazin