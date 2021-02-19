Akıncı dizisi kameraman Taner ölüyor mu? Akıncı Taner kimdir? Savaş Alp Başar kimdir, nereli, kaç yaşında?
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Akıncı dizisi kameraman Taner ölüyor mu? Akıncı Taner kimdir? Savaş Alp Başar kimdir, nereli, kaç yaşında?

19.02.2021 23:24 | Son Güncelleme: 19.02.2021 23:34
Akıncı dizisi kameraman Taner ölüyor mu? Akıncı Taner kimdir? Savaş Alp Başar kimdir, nereli, kaç yaşında?

Akıncı dizisi yeni bölümde kameraman Taner vuruluyor. Bunun ardından Taner ölüyor mu, neden vuruluyor sorularının cevabı merak edildi. Peki Akıncı dizisi Taner öldü mü, Taner karakterini kim canlandırıyor? Akıncı Savaş Alp Başar kimdir, nereli, kaç yaşında?

Akıncı yeni bölümde kameraman Taner vuruluyor mu sorusunun cevabı merak edildi. Peki kameraman Taner kimdir, nereli, kaç yaşında?

AKINCI TANER ÖLÜYOR MU?

Dizinin son bölümünde kameraman Taner vuruluyor. Şuanda tedavi altında olan Taner ölecek mi, diziden ayrılacak mı henüz kesin bir bilgi bulunmuyor. Gelecek bölümde neler olacağını göreceğiz.

Akıncı dizisi kameraman Taner ölüyor mu? Akıncı Taner kimdir? Savaş Alp Başar kimdir, nereli, kaç yaşında?

AKINCI TANER KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Dizideki kameraman Taner karakterini "Savaş Alp Başar" canlandırmaktadır.

SAVAŞ ALP BAŞAR KİMDİR?

Savaş Alp Başar (d. 1996, Ankara), Türk oyuncudur. Ünlü oyuncu Savaş Başar'ın torunudur. 2013 yapımı Köksüz adlı filmdeki cesur sahnelerle 2013 yılında düzenlenen 20. Adana Altın Koza Film Şenliği'nde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü 'ni almıştır.

Manken oyuncu Gizem Karaca'nın başrolde yer aldığı Benim Hala bir Umudum Var adlı dizisinde Rüzgar Demirer karakterini canlandırmıştır.

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