Akıncı 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Akıncı son bölümde neler oldu? Akıncı konusu ne, oyuncuları kimler?
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Akıncı 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Akıncı son bölümde neler oldu? Akıncı konusu ne, oyuncuları kimler?

06.02.2021 20:59 | Son Güncelleme: 06.02.2021 21:03
Akıncı 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Akıncı son bölümde neler oldu? Akıncı konusu ne, oyuncuları kimler?

ATV'nin sevilen dizisi Akıncı bugün ekranlara geliyor. Akıncı yeni bölümün ardından 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Peki, Akıncı dizisi 7. bölüm fragmanı çıktı mı? Akıncı 6. bölümde neler oldu? Akıncı son bölümde neler oldu? Akıncı 6. bölüm izle! Akıncı konusu ne, oyuncuları kimler?

Akıncı, NTC Medya imzalı, yönetmeliğini Veli Çelik'in yaptığı, senaryosunu Hakan Kandal'ın kaleme aldığı aksiyon türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Akıncı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Akıncı 7. bölüm fragmanı çıktı mı? Akıncı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akıncı canlı izle! Akıncı fragmanı izle!

AKINCI 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Akıncı dizisi bugün 5 Şubat Cuma 6. bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümün ardından gelecek bölüm fragmanı yayınlandı.

7. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Akıncı 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Akıncı son bölümde neler oldu? Akıncı konusu ne, oyuncuları kimler?

AKINCI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Akıncı'yı kovalarken kaza yapan Kemal hastanede yaşam mücadelesi verirken gizlediği gerçekler açığa çıkar. Köksal, Lukas'ı ele geçirecekken ortaya çıkan Cüneyt dengeleri bozar. Köksal yakalandığını düşünürken geçmişine dair beklemediği bir sürprizle karşılaşır. Nergis, Cüneyt'in şüpheli hareketlerini görüntülerken elindeki bilgileri emniyetle paylaşma konusunda kararsızdır. Lukas meselesinin çözülmesi Cevdet'i rahatlatırken, Nergis de babasının gerçek yüzüyle tanışır. Nergis'in elindeki görüntüleri almak isteyen Cüneyt bir plan yapar ama beklemediği sorunlarla karşılaşır. Cüneyt'in planı Nergis ve Fatih'in yakınlaşmasına sebep olur. Birlikte ülke gündemine bomba gibi düşen bir haberin ihbarına giderler.

AKINCI SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AKINCI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

ATV ekranlarında Cuma günleri yayınlanan Akıncı dizisinin yeni bölümünde Akıncı yakalanıyor. Bakalım daha neler olacak?

AKINCI YENİ BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AKINCI OYUNCU KADROSU

Şükrü Özyıldız - Fatih/Akıncı

Büşra Develi - Nergis

Yıldıray Şahinler - Cevdet

Tolga Tekin - Orhan

Erkan Bektaş - Kemal

Didem İnselel - Aylin

Sermet Yeşil - Köksal

Müge Boz - Beste

Berrin Arısoy - Meryem

Berrak Hacer Kuş - Hacer

Ayça Erturan - Filiz

Yılmaz Bayraktar - Cüneyt

Atakan Hoşgören - Murat

Serhan Onat - Yağız

Savaş Alp Başar - Taner

Deren Talu - Didem

Ercü Turan - Lucas

Bilgi Aydoğmuş - Yeliz

Selin Çuhadaroğlu - Beyza

Öykü Su Okur - Duygu

Kubilay Yılmaz

Yunus Destebaşı

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