Akıncı 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Akıncı son bölümde neler oldu? Akıncı konusu ne, oyuncuları kimler?
ATV'nin sevilen dizisi Akıncı bugün ekranlara geliyor. Akıncı yeni bölümün ardından 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Peki, Akıncı dizisi 7. bölüm fragmanı çıktı mı? Akıncı 6. bölümde neler oldu? Akıncı son bölümde neler oldu? Akıncı 6. bölüm izle! Akıncı konusu ne, oyuncuları kimler?
Akıncı, NTC Medya imzalı, yönetmeliğini Veli Çelik'in yaptığı, senaryosunu Hakan Kandal'ın kaleme aldığı aksiyon türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Akıncı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Akıncı 7. bölüm fragmanı çıktı mı? Akıncı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akıncı canlı izle! Akıncı fragmanı izle!
AKINCI 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!
Akıncı dizisi bugün 5 Şubat Cuma 6. bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümün ardından gelecek bölüm fragmanı yayınlandı.
7. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AKINCI SON BÖLÜMDE NE OLDU?
Akıncı'yı kovalarken kaza yapan Kemal hastanede yaşam mücadelesi verirken gizlediği gerçekler açığa çıkar. Köksal, Lukas'ı ele geçirecekken ortaya çıkan Cüneyt dengeleri bozar. Köksal yakalandığını düşünürken geçmişine dair beklemediği bir sürprizle karşılaşır. Nergis, Cüneyt'in şüpheli hareketlerini görüntülerken elindeki bilgileri emniyetle paylaşma konusunda kararsızdır. Lukas meselesinin çözülmesi Cevdet'i rahatlatırken, Nergis de babasının gerçek yüzüyle tanışır. Nergis'in elindeki görüntüleri almak isteyen Cüneyt bir plan yapar ama beklemediği sorunlarla karşılaşır. Cüneyt'in planı Nergis ve Fatih'in yakınlaşmasına sebep olur. Birlikte ülke gündemine bomba gibi düşen bir haberin ihbarına giderler.
AKINCI SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AKINCI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
ATV ekranlarında Cuma günleri yayınlanan Akıncı dizisinin yeni bölümünde Akıncı yakalanıyor. Bakalım daha neler olacak?
AKINCI YENİ BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AKINCI OYUNCU KADROSU
Şükrü Özyıldız - Fatih/Akıncı
Büşra Develi - Nergis
Yıldıray Şahinler - Cevdet
Tolga Tekin - Orhan
Erkan Bektaş - Kemal
Didem İnselel - Aylin
Sermet Yeşil - Köksal
Müge Boz - Beste
Berrin Arısoy - Meryem
Berrak Hacer Kuş - Hacer
Ayça Erturan - Filiz
Yılmaz Bayraktar - Cüneyt
Atakan Hoşgören - Murat
Serhan Onat - Yağız
Savaş Alp Başar - Taner
Deren Talu - Didem
Ercü Turan - Lucas
Bilgi Aydoğmuş - Yeliz
Selin Çuhadaroğlu - Beyza
Öykü Su Okur - Duygu
Kubilay Yılmaz
Yunus Destebaşı