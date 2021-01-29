Akıncı 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Akıncı 5. bölüm izle full izle!

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AKINCI 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerini Şükrü Özyıldız ile Büşra Develi'nin yer aldığı Akıncı dizisi ATV ekranlarında bu akşam 5. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 5. bölümün ardından şimdi de Akıncı 6. bölüm için araştırmalarına başladılar. Akıncı 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Akıncı 6. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Akıncı 6. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

AKINCI 5. BÖLÜM FRAGMANI

AKINCI 5. BÖLÜM ÖZETİ

Nergis'i kaçıranın Lukas olduğu ortaya çıkar. Cevdet, Nergis'i kurtarmak için Lukas'ın tüm istediklerini yapmayı kabul eder. Lukas'ın ellerinden kaçması Fatih ve Orhan arasında gerilime sebep olur. Lukas, hedefindeki Akıncı'yı ortadan kaldırmadan ülkeyi terk etmemek için harekete geçer. Cevdet de Lukas'ın peşindedir. Nergis, Cevdet ve geçmişiyle ciddi bir yüzleşme yaşarken Kemal'in hayatında hiç bilinmeyen bir gerçek açığa çıkar. Orhan, Lukas'ın izini sürerken birileri tarafından kaçırılır. Lukas ülkeden çıkamadan tuzağa düşerken, Kemal ve Akıncı karşı karşıya gelir.

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