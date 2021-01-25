Akıncı 5. Bölüm Fragmanı
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Akıncı 5. Bölüm Fragmanı

25.01.2021 11:44 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:49

Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimlerin oynadığı Akıncı;

Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimlerin oynadığı Akıncı; şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesini ekrana taşıyacak

Akıncı 5. Bölüm Fragmanı

Kaynak: DailyMotion.com

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