Akıncı 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akıncı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D ekranlarında yeni bölümü ile ekrana gelen ve izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan Akıncı'un 14. bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Akıncı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akıncı 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Akıncı, yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. Diziseverleri ekrana bağlayan yeni bölüm sonrası Akıncı 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akıncı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, merak edildi.

AKINCI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Senin görevin bu şehri korumak!"

Nergis son anda Akıncı'nın müdahalesiyle Köksal'ın tuzağından kurtulur. Bu tuzağı ona kuranlar kimlerdir? İstanbul'da ise yeni ve çok güçlü bir savaşçı şehrin altını üstüne getirmeye başlamıştır. Kor-Han! Cevdet ise Londra'dan döndüğünde Nergis'e yapılan saldırıyı araştırmaya başlar. Nergis'e bu tuzağı kuran Aylin ve Köksal ise Cevdet'in kendilerine yaklaşmaması için harekete geçer. Cevdet, Gizli Yapı'nın bütün adamlarının öldürüldüğünü öğrenir. Bu işin arkasında Acı Getirenler'in olduğunu bilmemektedir. Onu çok daha kötü bir sürpriz beklemektedir. Kor-Han ise Akıncı'yı tüm ülke önünde ölümcül bir savaşa davet eder. Akıncı hayatında karşılaştığı en güçlü düşman karşısında ne yapacaktır?

AKINCI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Akıncı yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Güncel gelişmeleri öğrenmek için sayfamızı takip edebilirsiniz.