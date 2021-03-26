Akıncı 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akıncı yeni bölümde neler olacak? Akıncı konusu ne, oyuncuları kimler?
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Akıncı 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akıncı yeni bölümde neler olacak? Akıncı konusu ne, oyuncuları kimler?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Akıncı 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akıncı yeni bölümde neler olacak? Akıncı konusu ne, oyuncuları kimler?

ATV'nin sevilen dizisi Akıncı bugün ekranlara geliyor. Akıncı yeni bölümün ardından 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Peki, Akıncı dizisi 14. bölüm fragmanı çıktı mı? Akıncı 13. bölümde neler olacak? Akıncı 13. bölüm izle! Akıncı konusu ne, oyuncuları kimler?

Akıncı, NTC Medya imzalı, yönetmeliğini Veli Çelik'in yaptığı, senaryosunu Hakan Kandal'ın kaleme aldığı aksiyon türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Akıncı yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı merak edildi. Akıncı 14. bölüm fragmanı çıktı mı? Akıncı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akıncı canlı izle! Akıncı fragmanı izle!

AKINCI 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Akıncı dizisi bugün 26 Mart Cuma 13. bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümün ardından gelecek bölüm fragmanı yayınlanacak.

AKINCI 13. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

Akıncı 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akıncı yeni bölümde neler olacak? Akıncı konusu ne, oyuncuları kimler?

AKINCI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

İstanbul'a yeni ve sinsi bir düşman ''Acı Getirenler''

Akıncı Lukas'ın peşindedir ve Lukas'tan İstanbul'a gelen bir yeraltı organizasyonu hakkında bilgi alır. Acı Getirenler! Orhan bu karanlık örgüt hakkında bilgi toplamak için harekete geçer. Nergis kardeşi Yağız'dan üvey annesi Aylin'in öldürülen doktor kuzeni için polis tarafından sorgulandığını öğrenmiştir. Bu işin peşine düşer ve Aylin'le yüzleşir. Cüneyt'in etrafında ise çember daralmaya başlamıştır. Hem Akıncı hem de polis Cüneyt'in peşindedir. Cevdet ani bir kararla Londra'ya gidince Aylin, Nergis hakkındaki planını uygulamaya başlar. Bu arada Gizli Yapı'nın bütün adamları esrarengiz bir saldırı sonucunda ortadan kaldırılmıştır. İstanbul'a yeni ve çok sinsi bir düşman gelmiştir. Kimsenin hakkında bir şey bilmediği bir düşman. Nergis ise Köksal ve Aylin'in kurduğu ölümcül tuzağa doğru adım adım yaklaşmaktadır.

AKINCI SON BÖLÜM İZLE...

Akıncı 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akıncı yeni bölümde neler olacak? Akıncı konusu ne, oyuncuları kimler?

AKINCI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Senin görevin bu şehri korumak!"

Nergis son anda Akıncı'nın müdahalesiyle Köksal'ın tuzağından kurtulur. Bu tuzağı ona kuranlar kimlerdir? İstanbul'da ise yeni ve çok güçlü bir savaşçı şehrin altını üstüne getirmeye başlamıştır. Kor-Han! Cevdet ise Londra'dan döndüğünde Nergis'e yapılan saldırıyı araştırmaya başlar. Nergis'e bu tuzağı kuran Aylin ve Köksal ise Cevdet'in kendilerine yaklaşmaması için harekete geçer. Cevdet, Gizli Yapı'nın bütün adamlarının öldürüldüğünü öğrenir. Bu işin arkasında Acı Getirenler'in olduğunu bilmemektedir. Onu çok daha kötü bir sürpriz beklemektedir. Kor-Han ise Akıncı'yı tüm ülke önünde ölümcül bir savaşa davet eder. Akıncı hayatında karşılaştığı en güçlü düşman karşısında ne yapacaktır?

AKINCI YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

Akıncı 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akıncı yeni bölümde neler olacak? Akıncı konusu ne, oyuncuları kimler?

AKINCI OYUNCU KADROSU

Şükrü Özyıldız - Fatih/Akıncı

Büşra Develi - Nergis

Yıldıray Şahinler - Cevdet

Tolga Tekin - Orhan

Erkan Bektaş - Kemal

Didem İnselel - Aylin

Sermet Yeşil - Köksal

Müge Boz - Beste

Berrin Arısoy - Meryem

Berrak Hacer Kuş - Hacer

Ayça Erturan - Filiz

Yılmaz Bayraktar - Cüneyt

Atakan Hoşgören - Murat

Serhan Onat - Yağız

Savaş Alp Başar - Taner

Deren Talu - Didem

Ercü Turan - Lucas

Bilgi Aydoğmuş - Yeliz

Selin Çuhadaroğlu - Beyza

Öykü Su Okur - Duygu

Kubilay Yılmaz

Yunus Destebaşı

- Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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