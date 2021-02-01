Akın Akınözü ve Ebru Şahin hangi ödüle layık görüldü?
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Akın Akınözü ve Ebru Şahin hangi ödüle layık görüldü?

01.02.2021 19:46 | Son Güncelleme: 01.02.2021 19:50
Akın Akınözü ve Ebru Şahin hangi ödüle layık görüldü?

Başrollerini Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün paylaştığı Hercai, İspanya Nova TV'nin düzenlediği etkinlikte İspanyol izleyiciler tarafından "En İyi Türk Dizisi" seçildi. İşte ayrıntılar...

Yayınlandığı ilk bölümden beri ekranların en çok izlenen dizilerinden olan 'Hercai', başarısıyla yurt dışında da adından söz ettirmeye devam ediyor.

ÖDÜLLERİ TOPLADI

İspanya'da yayınlandığı kanal olan Nova TV, TV Dizi Ödülleri için bir halk oylaması düzenledi. Adaylar arasında yer alan 'Hercai', neredeyse tüm ödülleri topladı.

7 KATEGORİDE ÖDÜL ALDI

Yedi kategoride ödül alan 'Hercai'; En İyi Dizi ve En İyi Türk Dizisi'ne layık görüldü. Mr. Nova Ödülü'nün sahibi Akın Akınözü olurken En İyi Çift; 'Reyyan' ve 'Miran', En İyi Kadın Oyuncu; Ebru Şahin, En İyi Kötü Karakter; 'Nasuh', En İyi Gerilim Sahnesi ise 'Nasuh' ve 'Azize' seçildi.

Yapımcılığını Mia Yapım'ın üstlendiği 'Hercai'de; Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası rol alıyor. (Sabah)

Kaynak: Snob Magazin

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