Akıma kapılarak ağır yaralanan işçi öldü
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Akıma kapılarak ağır yaralanan işçi öldü

Akıma kapılarak ağır yaralanan işçi öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde elektrik direğinde atan sigortayı değiştirmek isterken akıma kapılarak ağır yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde elektrik direğinde atan sigortayı değiştirmek isterken akıma kapılarak ağır yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, bakım ve onarım işçisi Mustafa Türkmen, Gölbaşı ilçesi Fatih Mahallesi Biriketciler sitesi içerisinde bulunan elektrik direğinde atan sigortayı değiştirmek için elektrik direğine çıkmıştı. Mustafa Türkmen bir anlık dikkatsizlik nedeniyle yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu metrelerce yükseklikten toprak zemine düşerek ağır yaralanmıştı. İlk olarak Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne ardından da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Burada tedavi altına alınan Mustafa Türkmen yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Akıma kapılarak ağır yaralanan işçi öldü
Akıma kapılarak ağır yaralanan işçi öldü
Akıma kapılarak ağır yaralanan işçi öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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