Akıllı Soytarı Hatmek'te tiyatroseverlerle buluştu

HATMEK yalnızca mesleki eğitime destek vermekle kalmıyor aynı zamanda tiyatro, sergi, konferans gibi bireylerin gelişimine katkı sunacak etkinliklere de kapılarını açıyor.

HATMEK bu kez de 28 Haziran Cuma günü 'Akıllı Soytarı' isimli çocuk oyunu ile minik tiyatroseverlere keyifli anlar yaşattı. Oyunu ilgiyle izleyen çocuklar, tiyatronun insan yaşamındaki önemini bir kez daha tecrübe etti.

Tiyatro oyununda oyunculuk performansıyla yaşıtlarının ve velilerin beğenisini toplayan çocuklar, izleyicilerden tam not aldı.

Kaynak: Bültenler