Akıl Çemberi sunucusu kimdir? Akıl Çemberi sunucusu Başak Şengül kaç yaşında nereli? Akıl Çemberi sunucusu Başak Şengül hayatı biyografisi
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Akıl Çemberi sunucusu kimdir? Akıl Çemberi sunucusu Başak Şengül kaç yaşında nereli? Akıl Çemberi sunucusu Başak Şengül hayatı biyografisi

Akıl Çemberi programı sunucusu izlyicilerin merak konusu oldu. Peki, Akıl Çemberi sunucusu kimdir? Akıl Çemberi sunucusu Başak Şengül kaç yaşında, nereli? İşte, Akıl Çemberi sunucusu Başak Şengül hayatı ve biyografisi!

Akıl Çemberi sunucusu kimdir? Akıl Çemberi sunucusu Başak Şengül kaç yaşında nereli? Akıl Çemberi sunucusu Başak Şengül hayatı biyografisi
15.09.2020 19:23 | Son Güncelleme: 15.09.2020 19:26

Akıl Çemberi programını takip edenler ekranda gördükleri Akıl Çemberi sunucusu hakkında araştırmalar yapıyor. Peki Akıl Çemberi sunucu Başak Şengül kaç yaşında, nereli? Akıl Çemberi Başak Şengül hayatı ve biyografisi nedir? Akıl Çemberi sunucusu kimdir?

AKIL ÇEMBERİ SUNUCUSU KİMDİR?

Akıl Çemberi programını Başak Şengül sunmaktadır.

AKIL ÇEMBERİ SUNUCUSU BAŞAK ŞENGÜL KİMDİR?

Doğum tarihi: 1979

Kaç yaşında: 41 yıl yaşında

Nereli: İstanbul

Başak Şengül (1979, İstanbul), Tv haber sunucusu.

1979'da İstanbul'da doğdu. Ortaöğretimini Pertevniyal Lisesi'nde tamamladıktan sonra gönlünde yatan fakültede, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde, lisans eğitimini aldı.

CNN Türk'e 2000 yılında stajyer olarak adım attı.

CNN Türk'te üniversiteden mezuniyeti sonrasında muhabir olarak göreve başladı.

6 yıl muhabirlik yaptı; 2006 yılında CNN Türk'ün Gece Görüşü programını sunmaya başladı. Gece Görüşü 'nde nöbet yaklaşık 3 yıl sürdü, ardından yine CNN Türk'te 6 ay süreyle Farkında mısınız? programını hazırlayıp sundu.

2009 yılı başında yuvadan ayrıldı ve Haber Türk'te spiker olarak görev yaptı. 2009 Eylül itibarıyla yeniden yuvaya döndü. CNN Türk'te gün içi haber kuşaklarında ve programlarda spikerlik görevini sürdürdü.

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