Akibet nasıl yazılır? TDK akibet mi akıbet mi yazılır?

11.09.2019 10:00

Akıbet kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Akibet nasıl yazılır? Akibet mi akıbet mi yazılır? TDK'ya göre akibet kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

AKIBET NASIL YAZILIR? AKİBET Mİ AKIBET Mİ?

Bu kelimenin TDK'ya göre doğru yazılışı "Akıbet" şeklindedir.

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AKIBET İLE ÖRNEK CÜMLELER

1. isim Bir iş veya durumun sonu, sonuç:

"Diğerlerinin akıbetlerini bilmiyorum." - İhsan Oktay Anar

2. zarf Sonunda, önünde sonunda:

"Kurdun oğlu akıbet kurt olur, demiş ve bu söz beş muallimin meslek ve ilim haysiyetine dokunmuştur." - Reşat Nuri Güntekin