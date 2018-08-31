Akhisarspor Adrien Regattin ile Anlaşmaya Vardı

Akhisarspor, orta saha oyuncusu 27 yaşındaki Fransız futbolcu Adrien Regattin ile 2 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu. Bu sezon ligin ilk 3 haftasında Spor Toto 1.Lig'de Osmanlıspor forması ile 2 gol kaydeden Regattin ile masaya oturan Akhisarspor yönetimi anlaşmanın sağlanması üzerine oyuncuyla Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Akhisarspor yönetim kurulu üyeleri Zekeriya Güneş ve Mutlu Özdemir katıldı.

(Barış Gezici/İHA)