Akhisarlı Muhtarlardan MASKİ'ye Teşekkür ziyareti

13.02.2020 14:10 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:15

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Akhisarlı muhtarları makamında konuk etti. Ziyarette Erdelli Mahalle Muhtarı Mehmet Çetin ve Arabacıbozköy Mahalle Muhtarı Özcan Demirer ile azası Mustafa Biçer yer aldı. MASKİ tarafından mahallelerine yapılan önemli hizmetler nedeniyle teşekkürlerini ileten muhtarlar, ihtiyaç halinde sıkıntılarıyla yakından ilgilenilmesinden ötürü memnuniyet duyduklarını ifade etti. Vatandaşlardan alınan olumlu geri dönüşlerin kendileri için büyük motivasyon kaynağı olduğunu belirten Genel Müdür Başaran, Manisalıları her zaman daha da iyi hizmetlerle buluşturmak adına yoğun tempoya ara vermeden çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Yeni hizmetler de yolda

MASKİ Genel Müdürlüğünce mahallelere kazandırılacak olan yeni hizmetler için de gün sayılıyor. Erdelli Mahallesi'nde hayat geçirilen dere ıslah çalışmasının yanı sıra, mahalleye ait yeni kanalizasyon ve içme suyu projeleri hazırlandı. Arabacıbozköy Mahallesi'nin altyapı yenileme işi için de etüt çalışmaları tamamlanarak, proje hazırlıklarına başlandı

Kaynak: Bültenler