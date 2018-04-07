Akhisar Ticaret Borsası'nda Yeni Yönetim Belirlendi

Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat, "Başarılı bir dönemi geride bıraktık. Borsamız ve üyelerimiz için planlayıp hazırlıklarını yaptığımız projelerimizi hayata geçireceğimiz yeni bir dönem olacağına inanıyoruz" dedi.

Akhisar Ticaret Borsası'nın geçtiğimiz Pazar günü yapılan seçimlerin ardından dün de Tarihi Donbaycıoğlu Han'da organ seçimleri yapıldı. Borsa yönetim kurulu başkanı, yeni yönetim kurulu, asil ve yedek üyeleri, borsa disiplin kurulu üyeleri, TOBB Genel Kurulu üyeleri, Meclis Başkan ve başkan yardımcıları ile katip üyenin seçimleri gerçekleşti. Mevcut Başkan Alper Alhat, yönetim kurulu başkanı seçilirken, Bahattin Alkın da yeniden Meclis Başkanlığı'na seçildi. Yönetim kurulu ise Şerif Şerifoğlu, Fevzi Ok, Hüsem Sarıcalı, Kaan Ansal'dan oluştu. Meclis Başkan Yardımcılığı'nı Kazım Ertürk, ve Mustafa Cihangir, Katip Üyeliği Ahmet Güngör'ün yapacağı yeni yönetimde Genel Kurul Delegeleri ise Fehmi Yamanel ve Muhiddin Örnek , Meclis üyeleri Agah Emin Özdemir ve Mehmet Yılmaz, Disiplin Kurulu Başkanı Süleyman Ünlü, Denetim Kurulu Başkanı Zeki Kemahlı oldu.

Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alhat, yeni dönem için "Projelerimiz çok fazla ve devam etmek istiyoruz demiştik. Borsa üyelerimiz yaptıklarımıza bakarak, yeni projeler için tek yürek olup bize destek verdi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Alhat, önümüzdeki günlerde Fuar İzmir'de düzenlenecek Olivtech Fuarı için hazırlıklara başladıklarını, katılımcılara bu yıl büyük sürprizleri olduğunu söyledi.