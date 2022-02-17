Akhisar'da bayat ekmekler artık israf olmayacak

AKHİSAR, MANİSA (Bültenler) - Sosyal sorumluluk projeleri ile adından sıkça söz ettiren Akhisar Belediyesi, bu kez de "Bayat Ekmek Kutusu" projesi ile vatandaşın takdirini kazandı. Ekmek israfını önlemek amacıyla başlatılan proje kapsamında toplanan bayat ekmekler sahipsiz sokak hayvanlarının bulunduğu Akhisar Belediyesi Doğal Yaşam Alanında kullanılacak. Ekmek israfını önüne geçmek ve bayatlayan ekmeklerin çöpe gitmesini önlemek amacıyla ilk etapta şehrin 25 noktasına yerleştirildi.

Türkiye'de her gün 12 milyon ekmeğin çöpe atılarak israf edildiğine değinen Başkan Besim Dutlulu, "İsrafın önüne geçmek için Akhisar'ımızda, 'Bayat Ekmek Kutusu' projemizi hayata geçirdik. Montajını yaptığımız atık toplama kutuları sayesinde bayat ekmeklerin çöpe atılarak israf edilmesini önleyeceğiz. İlk etapta 25 noktaya koyduğumuz bu kutulara atılan ekmekler, işlendikten sonra hayvanlara yiyecek olarak değerlendirilecek. Halkımızın da bu konuda duyarlı olacağına inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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