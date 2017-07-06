Akhisar Belediyespor'dan Otel Yatırımcılarına Davet

AKHİSAR Belediyespor Süper Lig'deki 6'ncı sezonunda kendi stadına kavuşmanın heyecanını yaşarken Başkan Hüseyin Eryüksel, yatırımcıları otel yapmak üzere Akhisar'a davet etti.



Yeni sezonda iç saha maçlarını yapımı devam etmekte olan 12 bin kişilik yeni statlarında oynayacaklarını hatırlatan Başkan Eryüksel, "Belki zeminin oturması için bir iki hafta Manisa'ya gidebiliriz ama daha sonra kendi stadımıza kavuşacağız. Bu noktada rakip takımlar için konaklama ihtiyacı gündeme gelecek. Deplasmana giden bir takım için en az 25-30 oda gerekiyor. Mevcut oteller bu gereksinimi karşılayamayabilir" dedi.



Olayın sadece futbol takımıyla sınırlı olmadığını, konuk taraftarların, hakemlerin, gözlemcilerin, temsilcilerin, basketbol ve diğer spor dallarındaki ekiplerin de dikkate alınması gerektiğini kaydeden Başkan Eryüksel, açıklamasını şöyle sürdürdü:



"Sporun dışında Türkiye'nin ilk ve tek Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde de yatırımlar başladı. Akhisar tarım, sanayi ve spor kenti haline dönüştü. İlçemizin modern konaklama tesislerine olan ihtiyacı hızla artıyor. Bu yüzden yatırımcıları yeni oteller, yapmak üzere Akhisar'a davet ediyoruz."



MARATON İÇİN KOMBİNE BİLET



AKHİSAR Belediyesporlu taraftarlar, yönetimin inşaası süren Spor Toto Akhisar Stadı'nda maraton tribünü için de kombine bilet bastırmasını talep etti. Belediye Meclis Salonu'nda bir araya gelen taraftar grupları, öğrencileri düşünerek maraton tribünü için sezonluk 150 bin TL'den satılmak üzere kombine bilet hazırlanmasının önemli bir ihtiyacı karşılaşacağını savundu. Taraftarlar, yönetimle de görüşerek bu konudaki taleplerini ileteceklerini belirttiler.



- Akhisar