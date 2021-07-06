Akdeniz Üniversitesi'nde öğrenciler mezuniyet sevinci yaşadı

Akdeniz Üniversitesi'nde, mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi'nde, mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

Üniversite Stadyumunda gerçekleştirilen törene, Antalya İl Gençlik ve Spor Müdürü Yavuz Gürhan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan, öğretim üyeleri, fakülte dekanlarının yanı sıra İlahiyat, Güzel Sanatlar, İletişim,Turizm, Spor Bilimleri ve Su Ürünleri fakültelerinden mezun olan yaklaşık 500 öğrenci ile aileleri katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen törende, görevi nedeniyle Ankara'da bulunan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan videolu mesajıyla öğrencileri tebrik etti.

Konuşmaların ardından bölüm birincilerine başarı belgeleri verildi.

Tören, öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci