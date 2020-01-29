Akdeniz'de Marmaris açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

29.01.2020 17:05 | Son Güncelleme: 29.01.2020 17:13

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 35,43 kilometre, Marmaris ilçesinin ise 104,73 kilometre açıklarında saat 16.37'de 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, 35,18 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise Akdeniz'de meydana gelen depremin şiddetini 4,6 olarak ölçtü.

MARMARİS'TE BİR GÜNDE 3 DEPREM MEYDANA GELDİ

Muğla'da Marmaris açıklarında sabah saat 08.10'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Marmaris'te dün de saat 18.38'de yerin 25 kilometre derinliğinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Akdeniz açıklarında meydana gelen depremin herhangi bir hasara neden olmadığı belirtilmişti.

MANİSA DA PEŞ PEŞE SALLANDI

Öte yandan dün Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 14.26'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından saat 17.53'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.