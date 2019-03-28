Akdeniz'de Kurtardığı Göçmenlerin Kaçırdığı Türk Bandıralı Gemi Malta Ordusu Tarafından Kurtarıldı

Libya açıklarında kurtardığı göçmenler tarafından kaçırılan Türk bandıralı yakıt tankeri, Malta Ordusu tarafından düzenlenen operasyonla kurtarıldı. Tankerin, içindeki göçmenler ve mürettebatı ile Malta'ya ulaştığı açıklandı. İtalyan yetkililer El Hiblu 1 adlı geminin Malta ya da Lampedusa adasına doğru rotasını değiştirdiğini duyurmuştu. Resmi verilere göre gemi Küçükyalı'dan Trablus'a gidiyordu. Palau bayrağı taşıyan tankerin 11 Mart'ta Türk bir firma tarafından satıldığı ve gemide Türk kaptan ile, 4'ü Hint biri Libyalı altı mürettabat olduğu gelen bilgiler arasında. Türk Dışişleri'nin kaçırılan gemiyle ilgili devreye girdiği ve ilgili ülkelerle temasa geçtiği öğrenildi.

"Yaşananlar bir kurtarma operasyonu değil, artık bir korsanlık faaliyeti" İtalya İçişleri Bakanı Metteo Salvini'nin yaptığı açıklamaya göre, gemi mürettebatı Libya açıklarında kurtartığı göçmenleri Trablus limanına bırakmak istedi. Ancak Libya'ya dönmek istemeyen göçmenler geminin kontrolünü ele geçirdi. Yaşananların "bir kurtarma operasyonu değil, artık bir korsanlık faaliyeti" olduğunu söyleyen Salvini, geminin kurtarılması için Libya Sahil Güvenliğine harekete geçmesi çağrısında bulundu. Salvini ayrıca, geminin İtalyan limanlarına yanaşmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini belirtti. Salvini'nin açıklamalarının ardından konuyu değerlendiren Libyalı yetkililer, sahil güvenlik birimlerinin sorumluluk alanlarında çalışmalara başladıkları, Libya Sahil Komutanlığı'na ait bir savaş gemisinin yola çıktığı bildirildi. Haberi doğrulayan Malta silahlı kuvvetleri geminin rotasının gözlem altında tutulduğunu açıkladı. İtalyan haber ajansı ANSA, gemide yüzden fazla göçmenin bulunduğunu bildirdi.