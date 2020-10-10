Akdeniz'de koruma altındaki kum zambaklarının bulunduğu bölgede temizlik
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Akdeniz'de koruma altındaki kum zambaklarının bulunduğu bölgede temizlik

10.10.2020 17:42 | Son Güncelleme: 10.10.2020 17:46
Akdeniz'de koruma altındaki kum zambaklarının bulunduğu bölgede temizlik

MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinde nesli koruma altındaki kum zambaklarının bulunduğu Kazanlı Sahili'nde, kapsamlı çevre temizliği yapıldı.

MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinde nesli koruma altındaki kum zambaklarının bulunduğu Kazanlı Sahili'nde, kapsamlı çevre temizliği yapıldı.

Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ekiplerince, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için de koruma altına alınan Kazanlı sahilinde yetişen 'Kum Zambakları'nın bulunduğu bölgede temizlik çalışması yapıldı. Sahilde gerçekleşen çalışma hakkında bir açıklama yapan Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, özellikle yaz mevsiminde binlerce insanı ağırlayan 3 buçuk kilometre uzunluğa sahip Kazanlı kumsalının, Kum Zambakları'na da ev sahipliği yaptığını belirtti. Başkan Gültak, "Burası kum zambaklarının yetiştiği ve özel önem verdiğimiz bölgelerimizden biri. Ancak maalesef denize atılan naylonlar, poşet ve benzeri atıkların karaya vurup sahilde birikmesi sonucu kum zambakları maalesef zarar görmektedir. Bu zararı önlemek için sık sık sahilde temizlik çalışması yapmaktayız. Ekiplerimiz sahilde kapsamlı bir temizlik çalışması yaparak, çeşitli atıkların toplanmasını sağlamıştır. Denize girmek veya piknik amacıyla sahile gelen vatandaşlarımızın da kum zambaklarına karşı duyarlı olmalarını, topraktan koparmamalarını rica ediyoruz. Bu doğa ve çevre hepimizin, lütfen doğamızı, Kazanlı Sahilimizi ve özel kum zambaklarımızı birlikte koruyalım" diye konuştu.


Akdeniz'de koruma altındaki kum zambaklarının bulunduğu bölgede temizlik
Akdeniz'de koruma altındaki kum zambaklarının bulunduğu bölgede temizlik
Akdeniz'de koruma altındaki kum zambaklarının bulunduğu bölgede temizlik

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Devlet Bahçeli Erkan Kandemir Bekir Pakdemirli
Magazin Acun Ilıcalı Hatice Çarpar Seren Serengil Caner Cindoruk
Spor Can Bartu Erol Bulut Gökhan Töre Roland Garros Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Ekim Hatay Milli Fatih
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Akdeniz'de koruma altındaki kum zambaklarının bulunduğu bölgede temizlik - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 17:57:59. #1.15#
title