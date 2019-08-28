Marmaris açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem

28.08.2019 15:20

Akdeniz'de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem, Muğla'nın Marmaris ilçesinde de hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; saat 14.58 sıralarında Akdeniz'de 4.6 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem meydana geldi.

Yunanistan'ın Rodos Adası yakınlarında meydana gelen deprem, Muğla'nın bölgeye en yakın noktası olan Marmaris ilçesinde hissedildi.

Yerin 27 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı nedeniyle, bölgede herhangi bir can ve mal kaybı oluşmadı.

Kaynak: AA