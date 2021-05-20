Akdeniz'de büyük dram! Tek fotoğraf karesi her şeyi anlatmaya yetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akdeniz'de büyük dram! Tek fotoğraf karesi her şeyi anlatmaya yetti

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan ve Akdeniz'e 20 km'lik sahil kıyısıyla bağlanan Ceuta'da yaşanan insanlık dramı, tek fotoğraf karesine sığdı. Ceuta'ya yüzerek ulaşmaya çalışan göçmenlerden birinin olduğu öğrenilen bebeğe ait fotoğraf karesi, bölgede yaşanan dramı tüm dünyanın gözü önüne serdi.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya komşu Fas'tan göçmen hareketliliği devam ediyor. Ceuta'ya geçmek için canlarını ortaya koyan göçmenlerin bir kısmının şişme botlarla, bir kısmının ise denizden yüzerek ya da sınır çitlerini aşıp bölgeye geçemeye çalışıyor.

TEK FOTOĞRAF KARESİ HER ŞEYİ ANLATTI

Bölgede büyük bir insanlık dramı yaşanırken, objektiflere yansıyan tek fotoğraf karesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Göçmen ailelerden birinin bebeği olduğu belirtilen iki aylık bebeğin fotoğrafı, yaşananların boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

FAS'A GERİ GÖNDERMEK İSTİYORLAR

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, göçmenlerin Fas'a geri gönderilmeleri hususunda önlem aldıklarını açıklarken, hali hazırda birçok göçmenin de iadesinin yapıldığını söyledi.

8 BİN GÖÇMEN CEUTA'YA GEÇMEYİ BAŞARDI

Ceuta'ya ulaşan 8 bin göçmen arasındaki 26 yaşındaki Ouarda, "Facebook'ta sınırı geçmenin mümkün olduğunu gördüm. Artık aileme bakamadığım için buraya geldim" dedi .

İspanya benzeri görülmemiş bir göçmen akınıyla karşılaştığını açıkladı, İspanyol askerlerin El Tarajal Plajı'ndaki sınır hattında bazı göçmenleri suya iteklediği görüldü.

İKİ AYLIK BEBEK DENİZDE KAYBOLDU

Ailesiyle birlikte Cueta'ya ulaşmak isterken denizde kaybolan iki aylık bir bebek ise, İspanya Sualtı Kurtarma Timi'nden Juan Francisco tarafından kurtarıldı.

İspanyol Sivil Muhafızlar (Guardia Civil) teşkilatının 18 Mayıs tarihinde paylaştığı sembol kurtarma fotoğrafı, dünya çapında büyük yankı buldu.

Akdeniz'de büyük dram! Tek fotoğraf karesi her şeyi anlatmaya yetti
Avrupa medeniyeti bu mu! İspanyol askerleri mültecilere şiddet uygulayarak denize attı
Avrupa medeniyeti bu mu! İspanyol askerleri mültecilere şiddet uygulayarak denize attı
- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Lale Karabıyık Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Hande Erçel Demet Akalın Barış Murat Yağcı
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Ersun Yanal Josef De Souza Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Akdeniz'de büyük dram! Tek fotoğraf karesi her şeyi anlatmaya yetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 19:31:04. #1.15#

title