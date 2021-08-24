AKDAMAR ADASI'NDAKİ AYİNE BU YIL DA SINIRLI SAYIDA KİŞİ KATILACAK

VAN Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan Akdamar Kilisesi'nde 9'uncusu düzenlenecek ayin için hazırlıklar başladı.

VAN Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan Akdamar Kilisesi'nde 9'uncusu düzenlenecek ayin için hazırlıklar başladı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, bu yıl ayini 5 Eylül'de düzenleyeceklerini ve pandemi kuralları nedeniyle sadece Türkiye Ermeni Patrikliği'nden gelen ekibin katılacağını söyledi.

Van Gölü üzerinde bulunan ve Ermeniler için büyük önem taşıyan tarihi Akdamar adasında ayin hazırlıkları başladı. Ada üzerindeki kilise de 2005 yılında restorasyon çalışmaları başlatıldı. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından da 2007 yılında uluslararası bir törenle 'Anıt Müze' olarak açıldı. Tarihi Akdamar Kilisesi'nde ilk ayin 95 yıl aradan sonra 19 Eylül 2010'da yapıldı. Her yıl ayine katılmak isteyen binlerce kişi kentteki otellerde rezervasyon yaptırırken, bu yıl koronavirüs nedeniyle katılımın sınırlı olacağı belirtildi. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye Ermeni Patrikliği'nden gelecek olan 25 kişilik ekibin katılması bekleniyor.

CANLI YAYIN YAPILACAK

Ayin için hazırlıklar yapılırken, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Akdamar Adası ve Van Gölü'nün dünyanın kültür mirası olduğun söyledi. Vali Bilmez, "5 Eylül'de tekrar Akdamar Adası'nda Akdamar Kutsal Haç Kilisesi'nde Ermeni Patrikhanesi tarafından ayin icra edilecek. Gerekli başvurularını yaptılar. Valiliğimiz tarafından kendilerine izin verildi. Ayinin icra edilmesi için de kendilerine her türlü destek sağlanacak. Bu ayin aynı zamanda pandemi kurallarına uygun kısıtlı kişilerin katılmasıyla icra edilecek ama canlı olarak tüm dünyadan izlenebilecek. 5 Eylül'de tekrar geçen yıl olduğu gibi burada ayin icra edilecek. Geçen yıl olduğu gibi 25-50 kişilik grupla ayin yapılacak" dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı