Akdağ Kayak Merkezi'nde güneşli havada kayak keyfi
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Akdağ Kayak Merkezi'nde güneşli havada kayak keyfi

24.01.2021 15:15 | Son Güncelleme: 24.01.2021 15:18
Akdağ Kayak Merkezi'nde güneşli havada kayak keyfi

Samsun'un Ladik ilçesindeki Akdağ Kayak Merkezi'nde kayakseverler güneşli havada karın keyfini çıkardı.

Samsun'un Ladik ilçesindeki Akdağ Kayak Merkezi'nde kayakseverler güneşli havada karın keyfini çıkardı.

Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreyi bulduğu kayak merkezinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sakinlik yaşandı.

Kayak merkezindeki otelde konaklayan vatandaşlar ise güneşli havada karın keyfini çıkardı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ladik Kayak Merkezi'nin özellikle kış mevsiminde Samsun'un ve Karadeniz'in önemli turizm noktalarından olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Akdağ'a beklenen karın yağdığını ancak havanın yeniden ısındığına işaret eden İpekdal, tesiste karın bir bölümünün eridiğine işaret etti.

Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol etmek için tesise geldiklerini aktaran İpekdal, kar seviyesi çok yüksek olmasa da vatandaşların Akdağ Kayak Merkezi'nde keyifli vakit geçirdiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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