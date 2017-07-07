Akçakoca'da Yaşayan Suriyeli Sığınmacılar İçin Türkçe Dil Kursu Açıldı

Akçakoca Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yaşları 7 ila 60 arasında değişen Suriyeli sığınmacılar Türkçe öğreniyor.



AK Parti Akçakoca Kadın Kolları Başkanı Meral Küçük Çalışkan, Türkçe dil eğitimi alan Suriyelileri ziyaret ederek onlara, "Akçakoca'ya hoş geldiniz"dedi.



Suriyeli sığınmacıların Türkçe dil eğitimi aldığı okulu ziyaret eden Çalışkan, "Suriyeli kardeşlerimizin yaşadığı güçlükleri biliyoruz. Onlara yardım etmek ve yaşadıkları sorunları hafifletmek için elimizden geleni yapacağız. Ülkemizde yaşarken karşılaşacakları sorunları daha rahat aşabilmeleri için Türkçe öğrenebilmelerine olanak sağlamak amacıyla Halk Eğitim Merkezimizde kurs veriliyor. Biz de takipçisi oluyoruz" dedi. - DÜZCE