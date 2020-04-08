Akçakoca'da esnafa hijyen malzemesi dağıtıldı
Türk Kızılay Akçakoca Şubesi tarafından esnafa hijyen malzemeleri dağıtıldı.
08.04.2020 13:35 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:36
Türk Kızılay Akçakoca Şubesi tarafından esnafa hijyen malzemeleri dağıtıldı.
İlçe merkezinde hijyen malzemelerini tek tek dağıtan Şube Başkanı Özkan Öztürk'e esnaf teşekkür etti.
Dağıtım esnasında yoldaki vatandaşlara da hijyen malzemesi verildi.
Hijyen malzemesinin kısa sürede bitmesi nedeniyle Başkan Öztürk, tekrar dağıtılacağını bildirdi.
Kaynak: AA