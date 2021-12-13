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Akçakoca çevre yolunda sıkışmalı kaza 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Akçakoca çevre yolunda sıkışmalı kaza 2 yaralı Akçakoca Karasu sahil çevre yolunda meydana gelen sıkışmalı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

AKÇAKOCA, DÜZCE (İHA) - Akçakoca çevre yolunda sıkışmalı kaza 2 yaralı

DÜZCE - Akçakoca Karasu sahil çevre yolunda meydana gelen sıkışmalı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Akçakoca, Karasu sahil yolu Osmaniye köprüsü mevkiinde meydana geldi. Akçakoca'dan sapak istikametine gitmekte olan Renault marka 81 T 2014 plakalı sürücüsünün ismi belirlenemeyen otomobil ile karşı yönden gelmekte olan Hundai marka 26 FB 048 plakalı T.Ç idaresindeki bayan sürücünün kullandığı araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaza araçta sıkışan T.Ç. isimli sürücüyü itfaiye ekipleri ve acil servis ekipleri araçtan çıkarttı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücüler ambulansla hastaneye kaldırıldılar. Kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Akçakoca çevre yolunda sıkışmalı kaza 2 yaralı

Akçakoca çevre yolunda sıkışmalı kaza 2 yaralı

Akçakoca çevre yolunda sıkışmalı kaza 2 yaralı

Akçakoca çevre yolunda sıkışmalı kaza 2 yaralı

Akçakoca çevre yolunda sıkışmalı kaza 2 yaralı

Akçakoca çevre yolunda sıkışmalı kaza 2 yaralı

Akçakoca çevre yolunda sıkışmalı kaza 2 yaralı

Akçakoca çevre yolunda sıkışmalı kaza 2 yaralı

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