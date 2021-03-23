Akçakale'de yol yapım çalışmaları

Akçakale Belediyesi tarafından başlatılan yol yapım çalışması devam ediyor.

Akçakale Belediyesi tarafından başlatılan yol yapım çalışması devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde yol iyileştirme ve stabilize yol çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda ekipler Ceylanharebesi, Pekmezli ve Yeşiltepe yol bağlantılarında asfaltlama çalışmalarına başladı.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya kırsaldaki yol çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Yalçınkaya, mahalle sakinleriylede görüşerek onların talep ve sıkıntılarını dinledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güçlü