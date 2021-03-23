Akçakale'de yol yapım çalışmaları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Akçakale'de yol yapım çalışmaları

23.03.2021 12:59 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:03
Akçakale'de yol yapım çalışmaları

Akçakale Belediyesi tarafından başlatılan yol yapım çalışması devam ediyor.

Akçakale Belediyesi tarafından başlatılan yol yapım çalışması devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde yol iyileştirme ve stabilize yol çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda ekipler Ceylanharebesi, Pekmezli ve Yeşiltepe yol bağlantılarında asfaltlama çalışmalarına başladı.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya kırsaldaki yol çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Yalçınkaya, mahalle sakinleriylede görüşerek onların talep ve sıkıntılarını dinledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güçlü

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Merve Dizdar Acun Ilıcalı Birkan Sokullu
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Akçakale'de yol yapım çalışmaları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 13:06:04. #1.15#
title