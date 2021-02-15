Akçakale'de evi yanan aileye destek
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Akçakale'de evi yanan aileye destek

15.02.2021 12:17 | Son Güncelleme: 15.02.2021 12:20
Akçakale'de evi yanan aileye destek

Akçakale Belediyesi, ilçede evi yanan aileye destek oldu.

Akçakale Belediyesi, ilçede evi yanan aileye destek oldu.

Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın talimatları ile ilçede bir ihtiyaç sahibinin daha yüzü güldü.

İlçeye bağlı Akdiken Kırsal Mahallesi'nde oturan bir ailenin evi çıkan yangın nedeniyle büyük hasar gördü.

Başkan Yalçınkaya'nın talimatı ile Belediye Sosyal İşler Müdürlüğü devreye girerek aileye ulaştı. İhtiyaçlarının belirlenmesinin ardından aileye buzdolabı, çamaşır makinası ve halı yardımı yapıldı. Evin duvarları da boyanarak yenilendi.

Aile, Başkan Yalçınkaya ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güçlü

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