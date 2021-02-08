Akçakale Belediye Başkanı Yalçınkaya ziyaretlerde bulundu
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Akçakale Belediye Başkanı Yalçınkaya ziyaretlerde bulundu

08.02.2021 15:51 | Son Güncelleme: 08.02.2021 15:54
Akçakale Belediye Başkanı Yalçınkaya ziyaretlerde bulundu

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek moral veriyor.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek moral veriyor.

Atatürk Mahallesi'ne giderek yaşlı vatandaşların evlerine misafir olan Yalçınkaya, talep ve önerileri dinledi.

Yalçınkaya, her zaman yaşlıların yanlarında olduklarına vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Zaman zaman mahalle sakinlerine yaptığımız ziyaretler var. Ziyaretlerimizde sorunları tespit etmek, sıkıntıları gidermek üzere bilgiler alıyoruz. Biz belediye olarak her zaman yanlarındayız. Bu sıkıntıların giderilmesi noktasında da her türlü gayretimizi göstereceğiz. Yalnız kalan ve desteğe ihtiyacı olan vatandaşlarımız her zaman bizi yanında bulacak."

Vatandaşlar da ziyaretinden dolayı Başkan Yalçınkaya'ya teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güçlü

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