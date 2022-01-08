Akçadağ'da silahlı kavga: 1 yaralı

MALATYA (İHA) - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iki aile arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Karamağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.K. (37) ile F.Ç. (34) arasında hayvan otlatma mevzusu yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olayda S.K. tarafından tüfekle açılan ateş sonucu F.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın şüphelisi S.K.'nın olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındığı ve olayla ilgili başlatılan tahkikatın devam ettiği vurgulandı. - MALATYA

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