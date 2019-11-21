Akbank Sanat'tan Yeni Sergi: Düzenli Delilik

21.11.2019 11:20 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:22

Küratörlüğünü Prof. Dr. Marcus Graf'ın üstlendiği sergi Ana Adamovic , Anna Fasshauer, Basim Magdy, Buğra Erol, Fischli/Weiss, Joseph Beuys, Kerem Ozan Bayraktar, Komet, Lars Breuer, Nasan Tur, Özlem Günyol ve Mustafa Kunt, Robert Barta, Rudolf Reiber, Serhat Kiraz ve Yeşim Uzunöz'ün eserlerine ev sahipliği yapıyor.

Sergi açılış gecesine Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı, Küratör Prof. Dr. Marcus Graf ve çok sayıda sanatçı katılım gösterdi.

Düzenli Delilik Sergisi 28 Kasım 2018 – 05 Ocak 2019 tarihleri arasında Akbank Sanat'ta gezebilecek.

Kaynak: Bültenler