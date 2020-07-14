Akaryakıt nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla akaryakıt mı, akar yakıt mı? Akaryakıt ne demek?
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Akaryakıt nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla akaryakıt mı, akar yakıt mı? Akaryakıt ne demek?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "akaryakıt". Peki, akaryakıt nasıl yazılır? TDK'ya göre akar yakıt mı, akaryakıt mı yazılır?

Akaryakıt nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla akaryakıt mı, akar yakıt mı? Akaryakıt ne demek?
14.07.2020 14:33 | Son Güncelleme: 14.07.2020 15:01

Akaryakıt kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, akaryakıt TDK'ya göre nasıl yazılır? Akaryakıt nasıl yazılır? Akaryakıt mı, akaryakıt mı? TDK'ya göre akaryakıt kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE AKARYAKIT NASIL YAZILIR?

Akar yakıt: Yanlış

Akaryakıt: Doğru

TDK'YA GÖRE AKARYAKIT NE DEMEK?

akaryakıt

isim

Benzin, gaz yağı, mazot vb. sıvı yakıt.

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