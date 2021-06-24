Son dakika haberi | Akar: "Terör koridoru engellenmeseydi ülkemiz çok daha farklı tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya kalabilirdi"
Son dakika haber... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Hassas Güdüm Kiti-82 Teslimat Töreni'nde konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hassas Güdüm Kiti-82 Teslimat Töreni'nde konuştu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Hassas Güdüm Kiti-82 Teslimat Töreni'nde konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hassas Güdüm Kiti-82 Teslimat Töreni'nde konuştu. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem