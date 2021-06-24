Son dakika haberi | Akar: "Terör koridoru engellenmeseydi ülkemiz çok daha farklı tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya kalabilirdi"
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Son dakika haberi | Akar: "Terör koridoru engellenmeseydi ülkemiz çok daha farklı tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya kalabilirdi"

Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Hassas Güdüm Kiti-82 Teslimat Töreni'nde konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hassas Güdüm Kiti-82 Teslimat Töreni'nde konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Hassas Güdüm Kiti-82 Teslimat Töreni'nde konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hassas Güdüm Kiti-82 Teslimat Töreni'nde konuştu. (2)

Son dakika haberi | Akar: 'Terör koridoru engellenmeseydi ülkemiz çok daha farklı tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya kalabilirdi'
Son dakika haberi | Akar: 'Terör koridoru engellenmeseydi ülkemiz çok daha farklı tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya kalabilirdi'
Son dakika haberi | Akar: 'Terör koridoru engellenmeseydi ülkemiz çok daha farklı tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya kalabilirdi'
Son dakika haberi | Akar: 'Terör koridoru engellenmeseydi ülkemiz çok daha farklı tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya kalabilirdi'
Son dakika haberi | Akar: 'Terör koridoru engellenmeseydi ülkemiz çok daha farklı tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya kalabilirdi'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem

Milli Savunma Bakanı Akar: '(ABD ile Afganistan görüşmeleri) Teknik heyet geldi.
Milli Savunma Bakanı Akar: "(ABD ile Afganistan görüşmeleri) Teknik heyet geldi.
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