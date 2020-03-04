Akar: "Rusya'dan beklentimiz, garantör ülke olarak taahhütlerini yerine getirmesi rejimin...
Akar: "Rusya'dan beklentimiz, garantör ülke olarak taahhütlerini yerine getirmesi rejimin saldırılarını durdurması ve Soçi mutabakatı sınırlarına uyması için Rejim üzerindeki etkisini kullanmasıdır.
04.03.2020 13:26 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:26
Akar: "Rusya'dan beklentimiz, garantör ülke olarak taahhütlerini yerine getirmesi rejimin saldırılarını durdurması ve Soçi mutabakatı sınırlarına uyması için Rejim üzerindeki etkisini kullanmasıdır."
Kaynak: AA