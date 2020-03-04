04.03.2020 13:26 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:26

Akar: "Rusya'dan beklentimiz, garantör ülke olarak taahhütlerini yerine getirmesi rejimin saldırılarını durdurması ve Soçi mutabakatı sınırlarına uyması için Rejim üzerindeki etkisini kullanmasıdır."

Kaynak: AA