Akar: "Rusya'dan beklentimiz, garantör ülke olarak taahhütlerini yerine getirmesi rejimin...
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Akar: "Rusya'dan beklentimiz, garantör ülke olarak taahhütlerini yerine getirmesi rejimin...

Akar: "Rusya'dan beklentimiz, garantör ülke olarak taahhütlerini yerine getirmesi rejimin saldırılarını durdurması ve Soçi mutabakatı sınırlarına uyması için Rejim üzerindeki etkisini kullanmasıdır.

04.03.2020 13:26 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:26
Akar:

Akar: "Rusya'dan beklentimiz, garantör ülke olarak taahhütlerini yerine getirmesi rejimin saldırılarını durdurması ve mutabakatı sınırlarına uyması için Rejim üzerindeki etkisini kullanmasıdır."

Kaynak: AA

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