AKADEMİSYEN AYLİN SÖZER'İN KATİLİNE İSTENEN CEZA BELLİ OLDU
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AKADEMİSYEN AYLİN SÖZER'İN KATİLİNE İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Dr. Aylin Sözer'i boğazını kesip yakarak katleden sanık Kemal Ayyıldız hakkında 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Dr. Aylin Sözer'i boğazını kesip yakarak katleden sanık Kemal Ayyıldız hakkında 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı

AKADEMİSYEN AYLİN SÖZER'İN KATİLİNE İSTENEN CEZA BELLİ OLDU
AKADEMİSYEN AYLİN SÖZER'İN KATİLİNE İSTENEN CEZA BELLİ OLDU
AKADEMİSYEN AYLİN SÖZER'İN KATİLİNE İSTENEN CEZA BELLİ OLDU
AKADEMİSYEN AYLİN SÖZER'İN KATİLİNE İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Öğretim üyesi Aylin Sözer'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı
Öğretim üyesi Aylin Sözer'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı
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