Akademik Girişimcisi İngiltere'deki programdan kabul aldı

06.01.2020 22:41 | Son Güncelleme: 06.01.2020 22:46

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Mert Kılınçel, BİGG Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı'nın ticarileştirme etkinliği kapsamında İngiltere'de Royal Academy of Engineering tarafından düzenlenecek olan eğitim programına katılma hakkı elde etti.



BİGG Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı, girişimcilerin iş fikirlerinin sürdürülebilir ticari değere dönüştürülmesi amaçlı etkinlikleri destekliyor ve girişimcileri bu etkinliklere yönlendirerek ticari başarılarına katkı sağlamayı hedefliyor. Bu kapsamda daha önceki çağrılarda desteklenen 56 girişimci, İngiltere'de Royal Academy of Engineering tarafından düzenlenen eğitim programına katılma fırsatı elde etmişti.



Düzce Üniversitesi'nin akademik girişimcisi Dr. Öğretim Üyesi Mert Kılınçel, TÜBİTAK ve Royal Academy of Engineering tarafından İngiltere'de gerçekleşecek eğitim, mentorluk ve ticarileştirme etkinliklerini içeren programa kabul alarak iş fikrini ticari başarıya dönüştürme adına önemli bir adım attı. - DÜZCE

Kaynak: İHA