Akademi Ligi Finalleri'nin unutulmaz anları

2021 Kış Mevsimi Akademi Ligi'nde normal sezonun geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmalar ile geride bıraktık. 26 ve 27 Mart tarihlerinde yarı final mücadeleleri başlıyor, final heyecanı başlamadan önce Lolespor resmi sosyal medya hesapları üzerinden Akademi Ligi Finalleri'nin unutulmaz anları adlı bir video yayımlandı.

Lolespor tarafından yapılan paylaşımda; "Eski Defterler serisinin 5. bölümünde yolculuğumuz Akademi Ligi Finalleri'nin unutulmaz anlarına! "sözlerine yer verildi.

Akademi Ligi Finalleri'nin unutulmaz anları Lolespor youtube kanalı üzerinden yayımlandı. Birbirinden güzel oyunlara tanık olduğumuz video içeriğine hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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Kaynak: Playerbros