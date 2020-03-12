AK Partili vekiller, Erdoğan'ın selamına isim koydu: Diriliş Ertuğrul selamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs nedeniyle tedbir olarak elini kalbine götürerek verdiği selama AK Partili vekiller TRT1'de yayınlanan diziden yola çıkarak "Diriliş Ertuğrul selamı" diyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle tokalaşmayı kesen bunun yerine elini kalbine götürerek selam veren Erdoğan'ın bu selamına AK Partililer kendi içlerinde Diriliş Ertuğrul selamı diyor.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs Türkiye'de de bir kişide görüldü. Cumhurbşakanı Erdoğan da tedbir olarak programlarında tokalaşmak yerine elini kalbine götürerek selam vermeyi tercih ediyor.

"DİRİLİŞ ERTUĞRUL SELAMI"

Geçtiğimiz cuma gününden bu yana yurt içi ve yurt dışında katıldığı tüm programlarda tokalaşmak yerine elini kalbine götürerek karşısındakine selam veren Cumhurbaşkanı'nın bu selamı AK Partili vekillerinde dilinde. Vekiller Erdoğan'ın verdiği bu selama kendi aralarında "Diriliş Ertuğrul selamı" adını verdi.