AK Partili vekilden 2023 seçimleriyle ilgili dikkat çeken sözler: Tayyip Erdoğan 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hep beraber kül oluruz - Haberler
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AK Partili vekilden 2023 seçimleriyle ilgili dikkat çeken sözler: Tayyip Erdoğan 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hep beraber kül oluruz

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika
AK Partili vekilden 2023 seçimleriyle ilgili dikkat çeken sözler: Tayyip Erdoğan 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hep beraber kül oluruz

2023 seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, "Tayyip Erdoğan'ın 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hepimizin neler kaybedeceğinin farkındayım. Onun için bizim teşkilatlarımız güçlü olmalı. Yoksa biz hep beraber kül oluruz" dedi.

Çorum'un İskilip ilçesinde bir dizi programlara katılan Ak Parti Milletvekili Oğuzhan Kaya, akşamda sosyal medyada yayın yapan yerel bir televizyon kanalında yayınlanan programa katıldı. Kentin gündemi ve yapılacak olan projeler hakkında bilgi veren Kaya, 2023 seçimleriyle ilgili de konuştu.

SAMİMİYETE KAVUŞURSAK HİÇBİR SORUNUMUZ YOK"

Milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sorunu olmadığını, aksine sorunun AK Parti milletvekilleri ve teşkilatlarıyla olduğunu ifade eden Kaya, "Biz samimiyetimizi kazandığımız gün biz oluyoruz. Şimdi biz milleti saf yerine koyarsak, hiç kimse hiçbir şey bilmiyor yerine koyarsak… Herkes her şeyi biliyor. Herkes her şeyin farkında. Bizim her şeyimizin farkında. Bizim yaptıklarımızı, ettiklerimizin farkında. Eğer o samimiyete kavuşursak hiç bir sorunumuz yok" ifadelerini kullandı.

"YOKSA HEP BERABER KÜL OLURUZ"

Gezdiği ve ziyaret ettiği yerlerde vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini gördüğünü kaydeden Kaya, "Milletin Tayyip Erdoğan'la hiçbir sıkıntısı yok. Milletin sıkıntısı benle, teşkilatla, partiye gelmiş gitmiş adamla. Yani milletin derdi bizimle. Tayyip Erdoğan'la milletin derdi yok ki. Adam diyor ki biz Cumhurbaşkanımıza vefamızı göstereceğiz aday olduğunda oyumuzu vereceğiz. Ben AK Parti olmadığı gün bu memleketin, bu milletin zarar edeceği düşüncesindeyim. Yani ben Tayyip Erdoğan'ın 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hepimizin neler kaybedeceğinin farkındayım. Onun için bizim teşkilatlarımız güçlü olmalı. Bizim teşkilatlarımızda insanlar, insanlara değer vermeli. Samimiyeti kazanmalı. Yoksa biz hep beraber kül oluruz. Ve biz kül olduğumuzda da hiçbirimiz bir şey olmaz" dedi.

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: AK Partili vekilden 2023 seçimleriyle ilgili dikkat çeken sözler: Tayyip Erdoğan 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hep beraber kül oluruz - Haberler
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