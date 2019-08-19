AK Partili Turan, HDP'li 3 belediyeye kayyum atanmasına tepki gösteren CHP'lilere çıkıştı

19.08.2019 13:47

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığı tarafından görev alınmasına tepki gösteren CHP'ye sert sözlerle yüklendi.

Turan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "3 belediyeye teröre destek gibi en ağır gerekçelerle kayyım atanıyor. İlk tepki HDP'den değil de bayrağındaki oklarda devletçilik, milliyetçilik ve halkçılık olan Atatürk'ün partisi CHP'den geliyor. Günümüzdeki CHP ile Atatürk'ün CHP'si arasında sadece isim benzerliği var!" ifadelerini kullandı.

BİR TEPKİ DE EKREM İMAMOĞLU'NA

AK Partili Turan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun HDP'li belediyelere kayyum atanmasına yönelik olarak attığı tweet'e de tepki gösterdi.

İmamoğlu'nun "31 Mart Yerel Seçimlerinde milletin oylarıyla seçilmiş Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanması demokrasiyle ve demokratik teamüllerle izah edilemez. Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez" ifadelerine yer verdiği paylaşımı alıntılayan Turan, "Kayyum" değil "Kayyım" notunu düştü.

İşte Bülent Turan'ın o paylaşımı;

CHP'DEN HDP'Lİ BELEDİYELERE KAYYUM ATANMASINA TEPKİ

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan, İçişleri Bakanlığı'nın kararı ile görevden alındı. Görevden alınan belediye başkanlarının yerlerine valiler kayyım olarak atandı.

Görevden almalara Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Halkın özgür iradesi ile seçtiği belediye başkanlarına yapılan; demokrasiye yapılmış bir darbedir. Kayyum yağmalarını gün yüzüne çıkarttıkları için mi demokrasiye darbe yaptınız?" ifadelerini kullandı.

BEKAROĞLU'NDAN SERT TEPKİ

CHP İstanbul Milletvekili Bekaroğlu ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Bunun anlamı sadece demokrasinin iptal eğilmesi değil, aynı zamanda halkın meşru siyasetten umudu kesmesinin istenmesidir" dedi.

MAHMUT TANAL: BU MİLLİ İRADEYİ HİÇE SAYMAKTIR

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Belediye Başkanları Seçim İle gelir. Seçim İle gider.

Seçilmiş Belediye Başkanların ;

Milletin iradesine rağmen görevden alınması milli iradeyi hiçe saymaktır.

Demokrasiyi zayıflatmaktır.

Otoriter rejimi güçlendiren girişimlerdir.

Çare demokrasi içinde sorunları çözmek...

KAFTANCIOĞLU: HALK İRADESİNE BİR DARBE DAHA

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da görevden alınmalara tepki gösterdi. Kaftancıoğlu Twitter adresinden şu sözlerle tepkisini gösterdi: "Birileri ileri demokrasi demişti değil mi?

Halk iradesine bir darbe daha: #Diyarbakır, #Mardin ve #Van Büyükşehir Belediyelerinin seçilmiş başkanlarının görevden alınarak yerlerine #kayyum atanması hukuka aykırı, halkın seçimle siyasal tercihlerine darbedir.