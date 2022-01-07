AK Partili seçmene küfreden İYİ Partili Ahmet Göçmez yakalandı
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika
Sosyal medya hesabından AK Partili seçmene ağıza alınmayacak küfürler savuran İYİ Parti Dilovası Mahalle Başkanı Ahmet Erhan Göçmez, gözaltına alındı.
Kocaeli Dilovası İlçesi Demirciler Mahallesinde oturan ve İYİ Parti Dilovası Demirciler Köyü Mahalle Başkanı Ahmet Erhan Göçmez, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla AK Parti seçmenine ağıza alınmayacak küfürler sarf etti.
SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATTI
Küfür dolu paylaşım sosyal medyada birçok kullanıcının tepkisini çekerken Göçmez, paylaşımının üzerinden 1 saat geçmeden sosyal medya hesabını kapattı.
SKANDAL SONRASI YAKALANDI
Skandal video sonrası hakkında savcılıktan yakalama kararı çıkartılan Göçmez yakalanarak gözaltına alındı.
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