AK Partili seçmene küfreden İYİ Partili Ahmet Göçmez yakalandı

Kocaeli Dilovası İlçesi Demirciler Mahallesinde oturan ve İYİ Parti Dilovası Demirciler Köyü Mahalle Başkanı Ahmet Erhan Göçmez, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla AK Parti seçmenine ağıza alınmayacak küfürler sarf etti.

SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATTI

Küfür dolu paylaşım sosyal medyada birçok kullanıcının tepkisini çekerken Göçmez, paylaşımının üzerinden 1 saat geçmeden sosyal medya hesabını kapattı.

SKANDAL SONRASI YAKALANDI

Skandal video sonrası hakkında savcılıktan yakalama kararı çıkartılan Göçmez yakalanarak gözaltına alındı.

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