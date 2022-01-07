AK Partili seçmene küfreden İYİ Partili Ahmet Göçmez yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Partili seçmene küfreden İYİ Partili Ahmet Göçmez yakalandı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

Sosyal medya hesabından AK Partili seçmene ağıza alınmayacak küfürler savuran İYİ Parti Dilovası Mahalle Başkanı Ahmet Erhan Göçmez, gözaltına alındı.

Kocaeli Dilovası İlçesi Demirciler Mahallesinde oturan ve İYİ Parti Dilovası Demirciler Köyü Mahalle Başkanı Ahmet Erhan Göçmez, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla AK Parti seçmenine ağıza alınmayacak küfürler sarf etti.

SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATTI

Küfür dolu paylaşım sosyal medyada birçok kullanıcının tepkisini çekerken Göçmez, paylaşımının üzerinden 1 saat geçmeden sosyal medya hesabını kapattı.

SKANDAL SONRASI YAKALANDI

Skandal video sonrası hakkında savcılıktan yakalama kararı çıkartılan Göçmez yakalanarak gözaltına alındı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Özkiraz, 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasını paylaştı: AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş yaşanıyor

Özkiraz, 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasını paylaştı: AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş yaşanıyor

 Millet İttifakı genişliyor mu? Akşener'in Davutoğlu ziyareti Ankara kulislerini hareketlendirdi

Millet İttifakı genişliyor mu? Akşener'in Davutoğlu ziyareti Ankara kulislerini hareketlendirdi

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title